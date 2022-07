PALINSESTI BUBINOBLOG | LA PRESENTAZIONE CON L’OFFERTA PER LA PROSSIMA STAGIONE

Leggi su bubinoblog

(Di lunedì 18 luglio 2022) Le maggiori reti televisive italiane hanno presentato iautunnali. Anche(Bubitalia) ha i suoie dopo il salto vi presenterà la sua proposta. In questo articolo potrete scoprire tutto quello che vedrete su queste pagine nei prossimi mesi o comunque quello che vi garantiamo di realizzare, salvo impedimenti o altre scelte ma dal canto nostro ora siamo targati Bubitalia e quindi qualsiasi valzer o balli vari saranno compresi nel pacchetto, escludendo rubriche e progetti che potrebbero arrivare in un secondo momento o per ovvi motivi essere ideati in futuro. Ecco gli appuntamenti in programma per la2022/2023: Gli Ascolti Tv con nuove grafiche, vi aspetta ogni giorno con il padrone di casa Bubino e con qualche comparsa di Niki e Franz, puntuali alle 9.45, nel post che riassume ...