Ostigard si presenta: 'Volevo il Napoli da tempo, è un sogno! Non sono il dopo Koulibaly, il mio idolo è Cannavaro' (Di lunedì 18 luglio 2022) dopo la conferenza stampa del ds Giuntoli, il Napoli presenta in conferenza stampa il neoacquisto Leo Ostigard, difensore proveniente dal Brighton... Leggi su calciomercato (Di lunedì 18 luglio 2022)la conferenza stampa del ds Giuntoli, ilin conferenza stampa il neoacquisto Leo, difensore proveniente dal Brighton...

Pubblicità

sportface2016 : #Napoli, #Ostigard si presenta: 'E' un sogno essere qui. Non sono qui per sostituire #Koulibaly' - LeBombeDiVlad : ???? #Napoli , #Ostigard si presenta: “È un sogno. Non sono qui per sostituire #Koulibaly “ ??Le parole del difensor… - Illma7ic10 : Pronti a Giuntoli che atterra in conferenza stampa tutto tronfio e presenta Ostigard? - Andrea842631710 : @Vitto2012 @Rrahmanerica Il senso era che il massimo con cui si presenta è Ostigard. A meno che Kim o chi per esso non arrivi all’ultimo -