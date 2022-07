Ostigard si presenta: “Napoli, un sogno che inseguivo da tempo. Non sono il dopo Koulibaly, Cannavaro il mio idolo” (Di lunedì 18 luglio 2022) Il Napoli presenta in conferenza stampa il neoacquisto Leo Ostigard, difensore proveniente dal Brighton dopo l’esperienza con il Genoa. Ostigard – Napoli. Cristiano Giuntoli in conferenza stampa ha chiarito come si muoverà la società partenopea sul mercato. L’ultima a dimaro è stata anche l’occasione per presentare alla stampa il neo acquisto Leo Ostigard: Ecco le parole del norvegese: L’OFFERTA – “Volevo venire soltanto al Napoli da tempo. Ho giocato un anno al Genoa e ho conosciuto la Serie A. Era un sogno giocare per un club come il Napoli”. POSIZIONE – “Gioco sia a sinistra che a destra, per me fa lo stesso. Deciderà il mister”. L’AVVERSARIO PIÙ FORTE – “L’attaccante più forte che ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 18 luglio 2022) Ilin conferenza stampa il neoacquisto Leo, difensore proveniente dal Brightonl’esperienza con il Genoa.. Cristiano Giuntoli in conferenza stampa ha chiarito come si muoverà la società partenopea sul mercato. L’ultima a dimaro è stata anche l’occasione perre alla stampa il neo acquisto Leo: Ecco le parole del norvegese: L’OFFERTA – “Volevo venire soltanto alda. Ho giocato un anno al Genoa e ho conosciuto la Serie A. Era ungiocare per un club come il”. POSIZIONE – “Gioco sia a sinistra che a destra, per me fa lo stesso. Deciderà il mister”. L’AVVERSARIO PIÙ FORTE – “L’attaccante più forte che ...

