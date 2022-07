Orsini ospite pure al festival per i ragazzi di Giffoni: gli mancano solo Sanremo e Miss Italia (Di lunedì 18 luglio 2022) È polemica sul Giffoni Film festival, la manifestazione cinematografica dedicata a bambini e ragazzi che quest’anno, tra i tanti ospiti, annovera perfino il professore filo-russo Alessandro Orsini, noto per le sue posizioni contro gli aiuti militari a Kiev nella guerra contro l’invasione dell’Ucraina. L’annuncio della presenza del professore Orsini il 27 luglio a Giffoni Valle Piana (Salerno), diffuso ieri sui canali social del festival, ha scatenato le critiche di chi ritiene inopportuna la presenza del docente di sociologia del terrorismo. Dopo le bimbe di Conte i bambini di Orsini Il professore noto per le posizioni filo-Putin, al Giffoni Film festival ha scatenato inevitabilmente la polemica tra chi accusa gli ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 18 luglio 2022) È polemica sulFilm, la manifestazione cinematografica dedicata a bambini eche quest’anno, tra i tanti ospiti, annovera perfino il professore filo-russo Alessandro, noto per le sue posizioni contro gli aiuti militari a Kiev nella guerra contro l’invasione dell’Ucraina. L’annuncio della presenza del professoreil 27 luglio aValle Piana (Salerno), diffuso ieri sui canali social del, ha scatenato le critiche di chi ritiene inopportuna la presenza del docente di sociologia del terrorismo. Dopo le bimbe di Conte i bambini diIl professore noto per le posizioni filo-Putin, alFilmha scatenato inevitabilmente la polemica tra chi accusa gli ...

