Oroscopo di Paolo Fox Martedì 19 Luglio 2022: Cancro pensieroso

L'Oroscopo di Paolo Fox per oggi, Luglio 19 2022

Ariete
Avete una grande carica e lo dimostra persino questa Luna che transitando nel segno porta per 48 ore idee molto interessanti. In questo momento i rapporti interpersonali sono in confusione, la vostra testa è tra le nuvole e a volte reagite in maniera esagerata in amore, anche troppo ostinata. Massima prudenza nei nuovi legami d'amore.

Toro
Importante trovare soluzioni per stare meglio, è probabile che stiate cercando nuovi orizzonti da esplorare, di solito non amate cambiare ma siete stati costretti a definire meglio le cose, così come forse anche a fare una scelta che è stata piuttosto importante, considerate sempre l'aspetto economico da curare. Venere favorevole parla di scelte d'amore importanti, in questi giorni dovete trovare un po' di ...

