Olimpiadi Internazionali della Fisica | una medaglia di bronzo per la squadra italiana 

Una medaglia di bronzo e quattro menzioni d'onore per la squadra italiana che ha partecipato alle cinquantaduesime Olimpiadi Internazionali della Fisica, organizzate dal Comitato delle Olimpiadi di Fisica della Svizzera, che si sono tenute dal 10 al 17 luglio 2022. A sfidarsi 368 studenti provenienti da 75 Paesi. La gara si è svolta online, gli studenti italiani si sono ritrovati presso il Liceo Classico Statale "Francesco Stelluti" di Fabriano (AN) e in collegamento, tramite webcam, hanno svolto le due prove lunedì 11 e mercoledì 13 luglio. Nella gara individuale i concorrenti hanno dovuto cimentarsi in una prova teorica e in una prova sperimentale, al termine delle quali la squadra italiana ha ...

