"Offro 2500 euro al mese, ma non trovo nessuno" (Di lunedì 18 luglio 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/07/grimaldi.mp4 Guido Grimaldi, presidente Alis e direttore del gruppo Grimaldi Lines, a La Ripartenza traccia un bilancio sul mondo della logistica, un settore messo a dura prova dalla guerra e dai rincari: "Il comparto della logistica non si è mai fermato nonostante il periodo della pandemia e adesso quello della guerra. Grazie a questo le famiglie italiane hanno risparmiato 3,4 miliardi di euro in termini di acquisti di prodotti di prima necessità." Grimaldi non nasconde poi le difficoltà del settore dovute alla carenza di manodopera: "Oggi un autista può arrivare a guadagnare 2500 euro al mese, un marittimo dai 1500 ai 2000 euro netti. È un problema soprattutto culturale". Marco Baronti, 18 luglio 2022 L'articolo proviene da Nicola Porro.

