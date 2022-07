tuttoteKit : Oddworld Soulstorm: un nuovo trailer conferma la versione Nintendo Switch #EpicGamesStore #NintendoSwitch… - gamescore_it : Oddworld: Soulstorm Oddtimized Edition è in arrivo su Nintendo Switch - - maytasha07 : RT @nintendo_hall: Oddworld Soulstorm, confermata ufficialmente l'uscita con Collector's Edition su Nintendo Switch - maytasha07 : RT @nintendo_hall: Oddworld Soulstorm, confermata ufficialmente l'uscita con Collector's Edition su Nintendo Switch - nintendo_hall : Oddworld Soulstorm, confermata ufficialmente l'uscita con Collector's Edition su Nintendo Switch… -

Nel frattempo lo sapevate cheè stato ufficialmente annunciato per Nintendo Switch Tags data e ora DLC Forza Horizon 5... la sinossi ufficiale dilo descrive come ' esplosivo di azione ed avventura '; importante inoltre sottolineare che per quanto riguarda la ' struttura' del gioco, è costituito da ...Le “notizie che fanno notizia” del gazzettino Magog sbarcano su Nintendo Switch: lo conferma l’ultimo trailer di Oddworld Soulstorm.Microids e Oddworld Inhabitants hanno da poco annunciato che Oddworld: Soulstorm arriverà, in data non specificata, anche su Nintendo Switch!