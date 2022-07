Nuovo Intel i9-13900K “Raptor Lake” ES

(Di lunedì 18 luglio 2022)i9-” ES migliora i frame rate minimi di gioco dell’11-27% rispetto a i9-12900KF Il “” diCore di 13a generazione si preannuncia come un’altra linea di processori desktop leader, con un campione di ingegneria che registra aumenti significativi dei frame rate (qui per maggiori informazioni) minimi di gioco rispetto al precedente Core i9-12900K di 12a generazione “Alder”. Extreme Player, un tech-blogger sul sito di streaming video cinese Bilibili, ha pubblicato una recensione completa delle prestazioni di gioco di un campione di ingegneria i9-che copre otto giochi su tre risoluzioni, confrontandolo con un i9-12900KF al dettaglio. I giochi includono CS:GO, Final Fantasy IX: ...

Intel i9-13900K "Raptor Lake" ES ha migliorato i frame rate minimi di gioco dell'11-27% rispetto a i9-12900KF.