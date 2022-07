(Di lunedì 18 luglio 2022)sul ghiacciaio della, dove il 3 luglio 11 persone sono morte per il crollo del seracco. Drilevazioni aeree dei tecnici intervenuti sul posto si tratta dell’apertura di unlargo circa 200. La zona è stata interdetta agli escursionisti per la recente tragedia. A segnalare ilè stato il gestore del rifugio. Chi ha dato l’allarme ha parlato di un forte rombodestra orografica del massiccio e di un grande. Si stima che ilabbia una larghezza di circa 200per un spessore tra i 25 ed i 35. Le attività di osservazione del ghiacciaio proseguono nontramite laser e interferometro ...

Pubblicità

Adnkronos : #Marmolada, nuovo distacco sul ghiacciaio: crepaccio di 200 metri. #ultimora - repubblica : Marmolada, nuovo distacco di ghiaccio: 'Un forte boato, poi si è aperto un crepaccio di 200 metri' - ilfattovideo : Nuovo distacco sulla Marmolada, si forma un crepaccio di 200 metri: stop alle operazioni di ricerca – Video - infoitinterno : Alla Marmolada c'è un nuovo distacco del ghiacciaio, con un crepaccio di circa 200 metri - AllertApc : RT @localteamtv: Nuovo distacco sul ghiacciaio della Marmolada, si forma un grosso crepaccio #crepaccio #marmolada #distacco #ghiacciaio #l… -

...le immagini riprese da alcuni turisti che fanno vedere ildella massa di neve che cade e travolge l'area del sentiero . In queste ore la montagna in questione è stata teatro di un...... adesso lo guardo con un po' più didi prima ma resta dentro di me tutto quello che il ... Pippo Inzaghiallenatore della Reggina, la squadraè pronta a fare il salto e venire in Serie A "...A seguito della segnalazione partita dal gestore del rifugio, i tecnici stanno effettuando delle verifiche in relazione a un nuovo crepaccio.Nuovo crollo sulla montagna teatro della tragedia del 3 luglio scorso, da allora interdetta agli escursionisti. Vediamo che cosa è successo in queste ore, allarme massimo.