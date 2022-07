Nuovo distacco sul ghiacciaio della Marmolada | individuato un crepaccio di 200 metri

(Di lunedì 18 luglio 2022) A due settimane dalla tragedia, le autorità sono state contattate per unsul. Nel corso di un sopralluogo aereo, è stato udito un forte boato provocato dall’apertura di undi 200. Sono trascorsi appena pochi giorni dalla tragedia del crolloche si è consumata domenica 3 luglio e ha causato la morte di 11 persone. A distanza di due settimane, il gestore locale del rifugio ha contattato le autorità competenti segnalando un potente boato e il presumibile verificarsi di unda. Dopo aver ricevuto la segnalazione, le autorità competenti si ...

crepaccio,seracco. A due settimane dal crollo del seracco che ha ucciso 11 persone, le temperature ancora troppo alte continuano a destare allarme sulla Marmolada e su tutte le Alpi, in ...Leggi anche Marmolada,: si apre crepaccio di 200 metri Intanto l'apertura del crepaccio sul ghiacciaio verificatosi ieri ha fermato le operazioni di ricerca dei resti. Sono fermi anche ...Nuovo distacco sul ghiacciaio della Marmolada, dove il 3 luglio scorso sono morte 11 persone a seguito di un crollo. I tecnici della Provincia stanno effettuando delle verifiche: testimoni hanno parla ...Il crepaccio di 200 metri che ieri si è formato sul ghiacciaio rende le operazioni di ricerca pericolose. Esperti: "Quel crepaccio con queste temperature anche in quota presto crollerà". Ok della Proc ...