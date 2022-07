Nuovo Decreto aiuti, pensioni, cuneo fiscale: che fine fanno se cade il Governo? (Di lunedì 18 luglio 2022) Con la crisi in corso è assolutamente lecito chiedersi cosa succederebbe a tutte le misure in via di approvazione se il Governo cadesse. Sono tante infatti le misure attese per l’estate, il Nuovo Decreto aiuti è previsto per la fine di luglio, con possibili nuovi tagli a bollette e carburanti e l’ipotesi di un Nuovo bonus 200 euro, senza parlare dei nuovi tagli al cuneo fiscale e i Patti sociali per il salario minimo. Il ministro Orlando, all’Ansa, aveva un po’ rassicurato su alcuni punti: “Io penso che un provvedimento sarà assunto in tutti i casi, è chiaro che un provvedimento con un Governo nella pienezza delle sue funzioni può avere un’ambizione e una forza che un provvedimento assunto da un ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 18 luglio 2022) Con la crisi in corso è assolutamente lecito chiedersi cosa succederebbe a tutte le misure in via di approvazione se ilsse. Sono tante infatti le misure attese per l’estate, ilè previsto per ladi luglio, con possibili nuovi tagli a bollette e carburanti e l’ipotesi di unbonus 200 euro, senza parlare dei nuovi tagli ale i Patti sociali per il salario minimo. Il ministro Orlando, all’Ansa, aveva un po’ rassicurato su alcuni punti: “Io penso che un provvedimento sarà assunto in tutti i casi, è chiaro che un provvedimento con unnella pienezza delle sue funzioni può avere un’ambizione e una forza che un provvedimento assunto da un ...

Pubblicità

il_cappellini : Non c'è ancora una decisione ufficiale del M5S sulla crisi di governo. Si registra questo orientamento: non votare… - AleD08031117 : RT @Felyorfelix: 'NON ACCETTO PIÙ CARTE DI CREDITO PER FARMI PAGARE', È UN GRAVE ABUSO COMMERCIANTE CONTRO IL NUOVO DECRETO ANTI CONTANTI.… - EnricoFaraboll1 : RT @Felyorfelix: 'NON ACCETTO PIÙ CARTE DI CREDITO PER FARMI PAGARE', È UN GRAVE ABUSO COMMERCIANTE CONTRO IL NUOVO DECRETO ANTI CONTANTI.… - Kim19190390 : RT @Felyorfelix: 'NON ACCETTO PIÙ CARTE DI CREDITO PER FARMI PAGARE', È UN GRAVE ABUSO COMMERCIANTE CONTRO IL NUOVO DECRETO ANTI CONTANTI.… - r1010010 : RT @Felyorfelix: 'NON ACCETTO PIÙ CARTE DI CREDITO PER FARMI PAGARE', È UN GRAVE ABUSO COMMERCIANTE CONTRO IL NUOVO DECRETO ANTI CONTANTI.… -