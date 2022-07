Nuove nail art ringiovanenti estate 2022 | la milky manicure e le unghie cristallo di Hailey Bieber

Leggi su ultimora.news

(Di lunedì 18 luglio 2022) Leart di questasono ideali per avere uno stile molto glamour in ogni occasione. In particolare si può prendere ispirazione da Sabrina Ferilli che ha sfoggiato unadavvero irresistibile. Si possono prendere in considerazione anche ledi. Queste proposte sono perfette per avere anche uno stile molto più giovanile. Adesso resta solamente il tempo di scoprire tutte le ultime novità del momento. TendenzeartSabrina Ferilli ama molto leart dai toni rosati molto chiari, dal finish glossy e lattiginoso. L'attrice porta dellemolto ...