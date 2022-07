Nuova Peugeot 408, ibrida anche nel design (Di lunedì 18 luglio 2022) Più alta di una berlina, ma meno muscolosa di uno sport utility, Nuova Peugeot 408 stupisce per la Nuova silhouette che si collega al mondo delle Fastback rimanendo ben salda al segmento C Leggi su vanityfair (Di lunedì 18 luglio 2022) Più alta di una berlina, ma meno muscolosa di uno sport utility,408 stupisce per lasilhouette che si collega al mondo delle Fastback rimanendo ben salda al segmento C

Pubblicità

aPrieri : Se, viaggiando con la nuova 2008 verso le vacanze, si vuole avere solo la mappa in movimento, senza la voce del nav… - DTUTTOED1 : Peugeot 408 (2022): prime impressioni sulla nuova berlina/SUV! - ChiaraCompagnuc : Nuova Peugeot 208 2022-2023, una delle city car più apprezzata è pronta ad un restyling interessante… - Agostin35319142 : RT @peugeotitalia: #Peugeot torna a Monza per guidare l'innovazione: con #Peugeot9X8 in pista e con Nuova #Peugeot308 e Nuova #Peugeot408 i… - gius_21Dyb : RT @peugeotitalia: #Peugeot torna a Monza per guidare l'innovazione: con #Peugeot9X8 in pista e con Nuova #Peugeot308 e Nuova #Peugeot408 i… -