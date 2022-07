Nuoto | Cesare Butini | “Assoluti estivi importanti per gli Europei 2022 | un’occasione per i giovani”

(Di lunedì 18 luglio 2022) Con fiducia e consapevolezza. La Nazionale italiana disi proietta con questo stato d’animo aglidi Roma, previsti dall’11 al 17 agosto. Per questo, glisaranno utili per completare il roster della squadra che sarà presente nella rassegna continentale e verificare il livello di forma degli atleti. Si comincerà domani, con un programma che si svilupperà fino al 21 luglio presso il Centro Federale – Polo Acquatico Frecciarossa di Ostia. Sui blocchi di partenza ci saranno 446 atleti, 233 uomini e 213 donne, in rappresentanza di 131 società e un totale di 926 presenze gara. L’Italrisponderà con quasi tutti i big. Da registrare, infatti, l’assenza di Gregorio Paltrinieri. Il bi-campione del mondo nell’edizionedei 1500 stile libero e della 10 km in ...

Pubblicità

OA Sport

Domani partono i campionati Assoluti di, in programma al Polo Acquatico Frecciarossa a Ostia dal 19 al 21 luglio. Ultimo appuntamento ... A presentare la manifestazione il direttore tecnico...Così il direttore tecnico dell'Italnuoto,Butini, alla vigilia degli Asssoluti Herbalife, in scena al Centro Federale - Polo Acquatico Frecciarossa, a Ostia, fino al 21 luglio. "Questi ... Nuoto, Cesare Butini: "Italia ottima a questi Mondiali in un periodo dell'anno particolare" Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Il dt italiano 'Serviranno per completare la Nazionale, che al 70% è fatta' ROMA (ITALPRESS) - 'Sono Assoluti importanti, perché serviranno ...