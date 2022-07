Novità sul futuro di Kostic: l’ha svelato il presidente dell’Eintracht Francoforte (Di lunedì 18 luglio 2022) La Juventus sta profondamente rifondando la sua rosa in questa sessione di mercato. Arrivabene e Cherubini stanno spingendo forte in ogni reparto. Inoltre la partenza di de Ligt porterebbe un ottimo tesoretto da spendere sul mercato. Uno dei nomi avvicinati alla Juve da inizio di mercato è quello di Kostic. L’esterno croato dell‘Eintracht Francoforte, fresco vincitore dell’Europa League, sembrava essere vicinissimo alla corte di Massimiliano Allegri. Tuttavia l’arrivo di Di Maria e l’accelerata su Zaniolo hanno frenato l’interesse per il croato. FOTO: Getty – Kostic-Eintracht-Juventus A scuotere la trattativa sono arrivate le parole del presidente dell’Eintracht, Peter Fischer, ai microfoni di Sport 1: “Gli abbiamo fatto una grande offerta, la Juve ha già Di Maria”. L’eco del possibile arrivo ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 18 luglio 2022) La Juventus sta profondamente rifondando la sua rosa in questa sessione di mercato. Arrivabene e Cherubini stanno spingendo forte in ogni reparto. Inoltre la partenza di de Ligt porterebbe un ottimo tesoretto da spendere sul mercato. Uno dei nomi avvicinati alla Juve da inizio di mercato è quello di. L’esterno croato dell‘Eintracht, fresco vincitore dell’Europa League, sembrava essere vicinissimo alla corte di Massimiliano Allegri. Tuttavia l’arrivo di Di Maria e l’accelerata su Zaniolo hanno frenato l’interesse per il croato. FOTO: Getty –-Eintracht-Juventus A scuotere la trattativa sono arrivate le parole del, Peter Fischer, ai microfoni di Sport 1: “Gli abbiamo fatto una grande offerta, la Juve ha già Di Maria”. L’eco del possibile arrivo ...

