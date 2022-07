Pubblicità

sportli26181512 : Nottingham Forest: rifiuta l'offerta per un centrocampista: Il Nottingham Forest si è visto rifiutare un'offerta di… - DIRETTADCM : ??ULTIM’ORA ?? Il Nottingham Forest è in trattativa con il Real Betis per Alex Moreno, terzino sinistro spagnolo clas… - 80_futbol : Final copa Europa 1979-80-Nottingham Forest-Hamburgo - Yami_Miam : @Football__Tweet • Premier League: Arsenal • UCL: Bayern • FA Cup: Arsenal • Europa League: Arsenal • League Cup:… - RiccardoLana2 : RT @tomasonidiego: Pochi minuti fa sono passato davanti agli stadi del Nottingham Forest e dell Notts County. La nostra storia é partita da… -

Undici

Sulle tracce del danese classe 1996 ci sono anche Werder Brema e. window.eventDFPreadygoogletag.cmd.push(function(){googletag.display("rcsad_Bottom1")}):document.... Sydney Van Hooijdonk, classe 2000, figlio d'arte di quel Pierre Van Hooijdonk che in carriera ha vinto la classifica marcatori in Scozia (con il Celtic), Inghilterra () e Olanda (... Il Nottingham Forest sta spendendo tantissimo per il ritorno in Premier League Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Noi e i nostri partner conserviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo, come gli ID univoci nei cookie per il trattamento dei dati personali. È possibile accettare o gestire le vostre sc ...