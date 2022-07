Non sarà un’estate facile per il turismo intorno alla Marmolada (Di lunedì 18 luglio 2022) Le disdette seguite alla morte di 11 persone preoccupano gli albergatori di un territorio che ha già vissuto tre anni complicati Leggi su ilpost (Di lunedì 18 luglio 2022) Le disdette seguitemorte di 11 persone preoccupano gli albergatori di un territorio che ha già vissuto tre anni complicati

Pubblicità

ivanscalfarotto : Ci sarà pure un motivo per cui il voto dì fiducia si chiama “di fiducia”. Non è difficile. - lucianonobili : 80mila firme. Gli italiani non vogliono perdere un fuoriclasse come Mario #Draghi per l’irresponsabilità di chi vuo… - fattoquotidiano : LUCIANO CANFORA “Se il governo cade non sarà una tragedia. Il Colle diluirà la crisi” [L'INTERVISTA - di Tommaso R… - Cazzaccimiei1 : Mi state dicendo che i veri liberali pensano che finanziare la ricostruzione dell'Ucraina, con la corruzione che c'… - magicmike_16 : RT @bergomifabio: #Dybala #inter non ho niente da aggiungere a quanto detto da settimane. So che darà fastidio, ma Paulo e #bremer saranno… -