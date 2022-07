Nomine nelle partecipate: il collega dell’assessora Nardelli in Smat. Russi (M5s): “Lo Russo ha oltrepassato soglia della decenza” (Di lunedì 18 luglio 2022) Continuano a far discutere le nuove Nomine del sindaco Stefano Lo Russo alle partecipate del Comune di Torino, in cui in molti incarichi sono stati inseriti membri del Partito Democratico e persone legate ai dem. L’ultimo caso riguarda il collegio sindacale di Smat per cui è stato nominato Davide Di Russo commercialista dello studio Sintesi e Risorse, lo stesso studio dell’assessora al Bilancio Gabriella Nardelli. “Dopo l’invasione dei politici trombati, è arrivata l’ora dei colleghi d’affari” commenta il capogruppo M5s Andrea Russi: “È sempre più evidente che il sindaco stia sfruttando le Nomine per piazzare tutti i suoi fedelissimi e sostenitori della campagna elettorale, restringendo il campo ... Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 18 luglio 2022) Continuano a far discutere le nuovedel sindaco Stefano Loalledel Comune di Torino, in cui in molti incarichi sono stati inseriti membri del Partito Democratico e persone legate ai dem. L’ultimo caso riguarda il collegio sindacale diper cui è stato nominato Davide Dicommercialista dello studio Sintesi e Risorse, lo stesso studioal Bilancio Gabriella. “Dopo l’invasione dei politici trombati, è arrivata l’ora dei colleghi d’affari” commenta il capogruppo M5s Andrea: “È sempre più evidente che il sindaco stia sfruttando leper piazzare tutti i suoi fedelissimi e sostenitoricampagna elettorale, restringendo il campo ...

