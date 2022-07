No Draghi no Italia? Cruciani smonta il tabù: solo da noi non si può votare (Di lunedì 18 luglio 2022) È diventato virale l'intervento di Giuseppe Cruciani a Zona Bianca sulla crisi di governo. Il conduttore radiofonico legato soprattutto a La Zanzara su Radio 24, durante il programma di Rete 4 condotto da Gisueppe Brindisi ha messo in fila tutti le contraddizioni del no a elezioni anticipate. Gli allarmi sono all'ordine del giorno, o c'è il governo Draghi oppure crolla il paese. Ma Cruciani respinge la retorica "dell'uomo della Provvidenza", anche se Draghi è "certamente una persona e uno statista affidabile - spiega Cruciani - ma non è che se cade lui l'Italia crolla". A #zonabianca il parere di @giuCruciani sulla #crisidigoverno pic.twitter.com/eW96ftjCzr — Zona Bianca (@zona bianca) July 14, 2022 A #zonabianca il parere di @giuCruciani ... Leggi su iltempo (Di lunedì 18 luglio 2022) È diventato virale l'intervento di Giuseppea Zona Bianca sulla crisi di governo. Il conduttore radiofonico legato soprattutto a La Zanzara su Radio 24, durante il programma di Rete 4 condotto da Gisueppe Brindisi ha messo in fila tutti le contraddizioni del no a elezioni anticipate. Gli allarmi sono all'ordine del giorno, o c'è il governooppure crolla il paese. Marespinge la retorica "dell'uomo della Provvidenza", anche seè "certamente una persona e uno statista affidabile - spiega- ma non è che se cade lui l'crolla". A #zonabianca il parere di @giusulla #crisidigoverno pic.twitter.com/eW96ftjCzr — Zona Bianca (@zona bianca) July 14, 2022 A #zonabianca il parere di @giu...

GianniGirotto : ma perchè quando Italia viva si astenne sulla riforma Cartabia, appena un mese fa, Draghi non si dimise? E perchè i… - ItaliaViva : Tante realtà su tutto il territorio nazionale si stanno mobilitando per chiedere a Mario #Draghi di restare a Palaz… - Ettore_Rosato : L’Italia ha ancora bisogno della guida capace e autorevole di Mario #Draghi. Grazie alle 70000 italiane e italian… - GiancarloPilus1 : RT @tempoweb: Se cade #Draghi non crolla l'#Italia, Giuseppe #Cruciani smonta il tabù: solo da noi non si può votare #crisidigoverno #elezi… - Beax74442535 : RT @dariodangelo91: Financial Times oggi: 'L'Italia ha ancora bisogno di Mario #Draghi'. #crisidigoverno -