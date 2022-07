Niente campane dalle 22 alle 7: disturbano i turisti. La Curia cede. Il sindaco: Vadano altrove (Di lunedì 18 luglio 2022) Stop ai ritocchi delle campane dalle 22 alle 7 del mattino. E’ la decisione assunta dal parroco Don Pasquale Caso della chiesa madre “Natività di Maria Vergine” di Alberona (Foggia) che ha eseguito le disposizioni impartite del vescovo della diocesi di Lucera – Troia monsignor Giuseppe Giuliano, dopo l’esposto che avrebbe presentato una coppia di turisti che sta trascorrendo alcuni giorni di relax nel piccolo paese (inserito tra i borghi più belli d’Italia) dei Monti Dauni, nel Foggiano. “Ieri mattina – racconta all’Ansa il sindaco Leonardo De Matthaeis – ho appreso in piazza da alcuni miei concittadini di questa nuova disposizione. Ho contattato personalmente il parroco per cercare di capirne di più”. Stando infatti al racconto del primo cittadino le campane ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 18 luglio 2022) Stop ai ritocchi delle227 del mattino. E’ la decisione assunta dal parroco Don Pasquale Caso della chiesa madre “Natività di Maria Vergine” di Alberona (Foggia) che ha eseguito le disposizioni impartite del vescovo della diocesi di Lucera – Troia monsignor Giuseppe Giuliano, dopo l’esposto che avrebbe presentato una coppia diche sta trascorrendo alcuni giorni di relax nel piccolo paese (inserito tra i borghi più belli d’Italia) dei Monti Dauni, nel Foggiano. “Ieri mattina – racconta all’Ansa ilLeonardo De Matthaeis – ho appreso in piazza da alcuni miei concittadini di questa nuova disposizione. Ho contattato personalmente il parroco per cercare di capirne di più”. Stando infatti al racconto del primo cittadino le...

