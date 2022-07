Nicolas Vaporidis | un tatuaggio dopo l' esperienza all' Isola dei Famosi

Pubblicità

ParliamoDiNews : Isola dei Famosi 2022: il trionfo annunciato di Nicolas Vaporidis #LIsoladeifamosi #18luglio - fanpage : Nicolas Vaporidis svela il nuovo tatuaggio dopo l’Isola dei famosi: - ParliamoDiNews : Nicolas Vaporidis svela il nuovo tatuaggio dopo l`Isola dei famosi: la foto e il significato #nicolas #vaporidis… - ParliamoDiNews : Nicolas Vaporidis nella bufera dopo L`isola/ La scelta che divide il web #NicolasVaporidis #17luglio - zazoomblog : Nicolas Vaporidis nella bufera l’ultimo gesto scatena il web: arriva la spiegazione - #Nicolas #Vaporidis #nella… -

Dopo la vittoria del reality di Canale 5, l'attore ha voluto sulla sua pelle un simbolo del percorso vissuto in ...È bastato checonfidasse qualche sospetto infondato su di me, qualche voce negativa a creare una barriera insormontabile. È stato lui a mettere in giro queste voci, ha detto che io ...Dopo la sua incredibile avventura all’Isola dei Famosi, Nicolas Vaporidis ha deciso di dedicare al reality che lo ha visto trionfare dopo tre mesi in Honduras, un bellissimo tatuaggio. Sui suoi ...Isola dei Famosi 2022 e diretta finale 27 giugno: chi è il vincitore Attesa per Edoardo Tavassi in studio per una serata ricca di sorprese. Chi sarò eliminato tra Mercedesz e .... Per il pubblico da ...