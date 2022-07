Nell’estate sannita ufficializzato un nuovo concerto | il 27 agosto a Benevento

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 18 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoRiccardo Fogli inil 27. In piena Città Spettacolo, il cantautore toscano si esibirà in terrain una delle tappe del suo tour che partirà il 29 luglio da Civitanova Marche e varcherà anche i confini italici con puntate in Pennsylvania e Connecticut. Probabile che, la tappafaccia parte del cartellone della storica kermesse di Città Spettacolo, che ha giàla presenza di Elisa, Ricchi e Poveri ed Iva Zanicchi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.