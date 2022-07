Negli Stati Uniti la 12° tappa della Formula E (Di lunedì 18 luglio 2022) Negli Stati Uniti, si sono presentati 4 candidati al titolo ed altrettanti alleati più nella forma che nella sostanza. E’ la volata finale per il titolo della Formula E. Sul circuito cittadino di Brookyn-Red Hook con Edoardo Mortara leader della classifica e favorito numero uno grazie agli undici punti di vantaggio (139 a 128) su Jean-Eric Vergne ed il francese di DS Techeetah braccato da Stoffel Vandoorne (125) e Mitch Evans (124). A seguire il blackout, un vuoto colmato dai rispettivi compagni di squadra, inseguitori lontani dai punti ma disposti ad abbandonare le rispettive ambizioni personali per dare manforte ai quattro cavalieri. Le qualifiche Negli Stati Uniti In qualifica pole e doccia fredda per Nick Cassidy (Envision ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 18 luglio 2022), si sono presentati 4 candidati al titolo ed altrettanti alleati più nella forma che nella sostanza. E’ la volata finale per il titoloE. Sul circuito cittadino di Brookyn-Red Hook con Edoardo Mortara leaderclassifica e favorito numero uno grazie agli undici punti di vantaggio (139 a 128) su Jean-Eric Vergne ed il francese di DS Techeetah braccato da Stoffel Vandoorne (125) e Mitch Evans (124). A seguire il blackout, un vuoto colmato dai rispettivi compagni di squadra, inseguitori lontani dai punti ma disposti ad abbandonare le rispettive ambizioni personali per dare manforte ai quattro cavalieri. Le qualificheIn qualifica pole e doccia fredda per Nick Cassidy (Envision ...

Pubblicità

albertoangela : Questa sera #Meraviglie va in onda negli Stati Uniti, in Brasile, in Australia e in Cina e nei prossimi giorni cont… - Agenzia_Ansa : FLASH | L'inflazione negli Stati Uniti corre e vola ai massimi degli ultimi 40 anni. Dal novembre 1981 non si regis… - masechi : ?? Inflazione negli Stati Uniti a +9,1% in giugno. Il massimo da 41 anni. - Crypto_Blog_IT : #CryptoNews negli ultimi 30 giorni ben 38.262 $BTC sono stati prelevati dagli exchange #Bitcoin - marcell16895275 : RT @AnnalisaNocera1: ha dichiarato un'efficacia del vaccino molto bassa del 4% nei bambini di età compresa tra 6 mesi e 2 anni. come può l… -