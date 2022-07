Napoli, Ostigard: "Sono qui per vincere, questo e' il mio obiettivo" (Di lunedì 18 luglio 2022) Leo Skiri Ostigard, difensore del Napoli, ha parlato in Press Conference a Dimaro. Queste le sue parole: "Sono molto contento di essere arrivato al Napoli e di giocare in serie A. Ho giocato sia a destra che a sinistra. Essere a Napoli e' diverso. Osimhen e' l'attaccante piu' forte che ho affrontato. Fabio Cannavaro e' un punto di riferimento per me. Non ho ancora deciso il numero di maglia. -afferma Ostigard - Lo Stadio Maradona e' davvero fantastico, e' bello giocare li'. Mi piace giocare dinanzi a tanti tifosi. Sono rimasto impressionato dallo stadio, da avversario, e dall'ultima partita di Insigne. Non Sono venuto qui per sostituire Koulibaly. Sono venuto qui per vincere, questo e' il mio ... Leggi su terzotemponapoli (Di lunedì 18 luglio 2022) Leo Skiri, difensore del, ha parlato in Press Conference a Dimaro. Queste le sue parole: "molto contento di essere arrivato ale di giocare in serie A. Ho giocato sia a destra che a sinistra. Essere ae' diverso. Osimhen e' l'attaccante piu' forte che ho affrontato. Fabio Cannavaro e' un punto di riferimento per me. Non ho ancora deciso il numero di maglia. -afferma- Lo Stadio Maradona e' davvero fantastico, e' bello giocare li'. Mi piace giocare dinanzi a tanti tifosi.rimasto impressionato dallo stadio, da avversario, e dall'ultima partita di Insigne. Nonvenuto qui per sostituire Koulibaly.venuto qui pere' il mio ...

