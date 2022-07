Napoli: Ostigard oggi l’annuncio, rilancio per Kim sfida al Rennes (Di lunedì 18 luglio 2022) Il Napoli comincia a sistemare la difesa, Leo Ostigard oggi annuncio ufficiale. Per Kim Min-jae sfida al Rennes. Il club azzurro ha rilanciato la sua offerta al giocatore che aveva disfatto l’armadietto al Fenerbahce convinto di andare in Francia dove avrebbe ritrovato il suo ex allenatore Genesio. Ma la cessione di Koulibaly ha fatto ripartire l’offensiva del Napoli che aveva puntato Kim già tempo addietro, ma Giuntoli non aveva fatto la mossa decisiva perché c’era ancora il senegalese in rosa. Napoli su Kim: la trattativa A questo punto il club azzurro ha rotto gli indugi ed ha bloccato la trattativa tra Kim e il Rennes. Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport il giocatore sudcoreano dopo che è arrivata la proposta concreta del ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 18 luglio 2022) Ilcomincia a sistemare la difesa, Leoannuncio ufficiale. Per Kim Min-jaeal. Il club azzurro ha rilanciato la sua offerta al giocatore che aveva disfatto l’armadietto al Fenerbahce convinto di andare in Francia dove avrebbe ritrovato il suo ex allenatore Genesio. Ma la cessione di Koulibaly ha fatto ripartire l’offensiva delche aveva puntato Kim già tempo addietro, ma Giuntoli non aveva fatto la mossa decisiva perché c’era ancora il senegalese in rosa.su Kim: la trattativa A questo punto il club azzurro ha rotto gli indugi ed ha bloccato la trattativa tra Kim e il. Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport il giocatore sudcoreano dopo che è arrivata la proposta concreta del ...

