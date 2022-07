Napoli, Giuntoli: «Kim, lo seguiamo come altri. E su Dybala…» (Di lunedì 18 luglio 2022) Le parole di Cristiano Giuntoli, ds del Napoli, in conferenza stampa: «Dybala? Ci abbiamo parlato, ma abbiamo capito non era un’opportunità» Cristiano Giuntoli si presenta davanti ai microfoni della conferenza stampa di fine ritiro per il Napoli. Di seguito le sue parole. KIM – «É un calciatore bravo, lo stiamo seguendo come altri. E basta. Non posso dire di più. Cercate di capire, abbiamo anche altre situazioni, stiamo facendo delle valutazioni approfondite per poi affondare. Io sono sempre fiducioso, su tutti». DYBALA – «Sono passati dieci giorni da quando vi ho parlato di opportunità. Col passare del tempo pensavamo potesse essere un’opportunità. Ci abbiamo parlato, con i suoi agenti e non con lui, ma abbiamo capito che per noi non era un’opportunità e probabilmente l’ha ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 18 luglio 2022) Le parole di Cristiano, ds del, in conferenza stampa: «Dybala? Ci abbiamo parlato, ma abbiamo capito non era un’opportunità» Cristianosi presenta davanti ai microfoni della conferenza stampa di fine ritiro per il. Di seguito le sue parole. KIM – «É un calciatore bravo, lo stiamo seguendo. E basta. Non posso dire di più. Cercate di capire, abbiamo anche altre situazioni, stiamo facendo delle valutazioni approfondite per poi affondare. Io sono sempre fiducioso, su tutti». DYBALA – «Sono passati dieci giorni da quando vi ho parlato di opportunità. Col passare del tempo pensavamo potesse essere un’opportunità. Ci abbiamo parlato, con i suoi agenti e non con lui, ma abbiamo capito che per noi non era un’opportunità e probabilmente l’ha ...

