Napoli, “gabbiano afferra cagnolino nel bosco di Capodimonte e lo porta via”. Le segnalazioni su Facebook (Di lunedì 18 luglio 2022) Aggressivi con gatti e topi a cui contendono cibo e autori di “un rapimento” di un cucciolo di cane nel bosco di Capodimonte (Napoli). Sono diverse le segnalazioni che arrivano sulla pagina Facebook Abitanti di Capodimonte e non in cui gli utenti segnalano a un consigliere municipale quello che sta diventando un problema per i residenti: gabbiani attirati dalla spazzatura e incuranti degli uomini. Tanto che un utente segnala che il panino che aveva nelle mani una donna è diventato obiettivo di una incursione. Un utente invita anche a vigilare sui bimbi: “State attenti anche ai bambini troppo piccoli. Da un po’ i gabbiani ricevono meno cibo dai marinai e sono diventati più aggressivi, a volte entrano nei negozi e beccano di tutto”. L’ultima segnalazione riguarda una turista che avrebbe ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 18 luglio 2022) Aggressivi con gatti e topi a cui contendono cibo e autori di “un rapimento” di un cucciolo di cane neldi). Sono diverse leche arrivano sulla paginaAbitanti die non in cui gli utenti segnalano a un consigliere municipale quello che sta diventando un problema per i residenti: gabbiani attirati dalla spazzatura e incuranti degli uomini. Tanto che un utente segnala che il panino che aveva nelle mani una donna è diventato obiettivo di una incursione. Un utente invita anche a vigilare sui bimbi: “State attenti anche ai bambini troppo piccoli. Da un po’ i gabbiani ricevono meno cibo dai marinai e sono diventati più aggressivi, a volte entrano nei negozi e beccano di tutto”. L’ultima segnalazione riguarda una turista che avrebbe ...

Pubblicità

fattoquotidiano : Napoli, “gabbiano afferra cagnolino nel bosco di Capodimonte e lo porta via”. Le segnalazioni su Facebook - Bufalenet : Gabbiano prende un cane a Napoli: testimonianze e risvolti sull’episodio - Bigalfry : Gabbiano prende un cane a Napoli: testimonianze e risvolti sull’episodio - SunshineMarcoB : RT @fanpage: Porta a passeggio il cagnolino nel Bosco di #Capodimonte, ma all'improvviso un gabbiano scende in picchiata, lo afferra e se l… - HSpeciosa : RT @Nicola_Bressi: 'Napoli: gabbiani in picchiata portano via cagnolini e gattini' Coccoliamo i nostri animali in casa con noi e facciamo… -