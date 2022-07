Napoli e Koulibaly: l’addio di un lungo amore che non ha mai raggiunto la vittoria (Di lunedì 18 luglio 2022) Dopo 8 anni finisce il matrimonio tra il Napoli e Kalidou Koulibaly. 8 anni di amore, vittorie e sconfitte, e davvero pochi, pochissimi trofei. Arrivato a Napoli da ragazzo nell’estate del 2014 dal Genk per 8 milioni di euro, il senegale si è imposto quasi subito con la maglia azzurra. Già pochi mesi dopo è protagonista, vincendo la Supercoppa Italiana contro la Juventus, calciando il rigore decisivo che consegnò il trofeo agli azzurri. Da qui in poi il dominio della Juventus non ha lasciato nemmeno le briciole al Napoli e a Koulibaly, Secondi posti, arrivando lontani a volte, e altre volte vicinissimi allo Scudetto. Come nel 2017-2018 in cui un gol proprio del senegalese, valevole la vittoria allo Juventus Stadium, regalò un sogno Scudetto al Napoli ... Leggi su sportface (Di lunedì 18 luglio 2022) Dopo 8 anni finisce il matrimonio tra ile Kalidou. 8 anni di, vittorie e sconfitte, e davvero pochi, pochissimi trofei. Arrivato ada ragazzo nell’estate del 2014 dal Genk per 8 milioni di euro, il senegale si è imposto quasi subito con la maglia azzurra. Già pochi mesi dopo è protagonista, vincendo la Supercoppa Italiana contro la Juventus, calciando il rigore decisivo che consegnò il trofeo agli azzurri. Da qui in poi il dominio della Juventus non ha lasciato nemmeno le briciole ale a, Secondi posti, arrivando lontani a volte, e altre volte vicinissimi allo Scudetto. Come nel 2017-2018 in cui un gol proprio del senegalese, valevole laallo Juventus Stadium, regalò un sogno Scudetto al...

Pubblicità

DiMarzio : .@sscnapoli: continua il pressing per #Diallo del @PSG_inside e #KimMinJae del @Fenerbahce per il post #Koulibaly… - AlfredoPedulla : #Koulibaly ha accettato offerta #Chelsea: quadriennale (o triennale con opzione) da 8 milioni a stagione più 1 di b… - OptaPaolo : 1 - Dal suo approdo al Napoli (2014/15), Kalidou #Koulibaly è stato il giocatore di movimento ad aver completato pi… - gilnar76 : Post Koulibaly, si valuta un nuovo nome: su di lui anche un top club europeo! #Forzanapoli #Napoli #Napolicalcio… - simodihno2 : RT @MarcoGiordano6: Perdere #Dybala, giocatore sublime tecnicamente, nell'anno in cui lasciano Insigne, Mertens e Koulibaly tra gli altri è… -