Napoli, continua la sfida con altri club per Kim: preferito di Spalletti (Di lunedì 18 luglio 2022) La concorrenza per Kim, difensore del Fenerbahce, continua e il Napoli sta preparando una strategia per portarlo in Italia. Lui è il prediletto di Luciano Spalletti, il quale lo preferisce per chiudere la difesa della squadra. Il prediletto di Spalletti L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto della situazione: "Il club francese L'articolo

