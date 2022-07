Napoli Capodichino | Canadair guasto sulla pista | per tre ore stop ai decolli | arrivi dirottati su Roma e Bari

(Di lunedì 18 luglio 2022) Ie atterraggi all'aeroporto disono stati temporaneamente inibiti a causa di untecnico di un aeromobiledel servizio antincendio, bloccato in, in arrivo, per...

PubblicitĂ

anteprima24 : ** Ripristinata la piena operativitĂ dell'aeroporto di #Capodichino ** - VAIstradeanas : 19:47 #A56 Traffico da Secondigliano-Raccordo Capodichino a Barriera Napoli Est.VelocitĂ :10Km/h - rep_napoli : Aeroporti: guasto Canadair in pista, si ferma lo scalo di Capodichino [aggiornamento delle 18:29] - GiosuRosa : RT @rep_napoli: Aeroporti: guasto Canadair in pista, si ferma lo scalo di Capodichino [aggiornamento delle 17:40] - VAIstradeanas : 18:35 #A56 Traffico da Secondigliano-Raccordo Capodichino a Barriera Napoli Est.VelocitĂ :5Km/h -

...Stando alla ricostruzione dei fatti il Canadair era arrivato da poco all'aeroporto di...IDecolli e atterraggi all'aeroporto disono stati temporaneamente inibiti a causa di un guasto tecnico di un aeromobile Canadair del servizio antincendio, bloccato in pista, in arrivo, per un guasto tecnico. Il problema, che si è ...(ANSA) - NAPOLI, 18 LUG - E' di nuovo pienamente operativo l'aeroporto di Capodichino dopo che nel pomeriggio, intorno alle 16, decolli e atterraggi all'aeroporto di Napoli sono stati temporaneamente ...Una delle piste di decollo e atterraggio dell'aeroporto di Capodichino è rimasta chiusa per tre ore in seguito ad un guasto ad un aeromobile.