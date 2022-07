Napoli: cagnolino a passeggio rapito da un gabbiano. Perché sono sempre più pericolosi (Di lunedì 18 luglio 2022) Nel Bosco di Capodimonte (Napoli) un gabbiano ha afferrato e portato via, sotto gli occhi increduli della proprietaria e dei presenti, un cucciolo di Pinscher Nano. L’uccello, con volo in picchiata è riuscito a prendere il cagnolino, libero dal guinzaglio, e a volare via con lui indisturbato. A denunciare l’accaduto, avvenuto il 15 luglio 2022, è stato Carlo Restaino, consigliere della III Municipalità Stella-San Carlo all’Arena (Europa Verde). “Quest’episodio – spiega sulle pagine del Corriere della Sera – mi è stato riferito da una mia amica che è stata testimone oculare. Mi ha detto che la proprietaria del cagnolino era una cittadina straniera, forse una turista”. Restaino racconta quello che è successo quando “Il gabbiano che ha puntato la preda dall’alto è arrivato in picchiata riuscendo ad ... Leggi su news.robadadonne (Di lunedì 18 luglio 2022) Nel Bosco di Capodimonte () unha afferrato e portato via, sotto gli occhi increduli della proprietaria e dei presenti, un cucciolo di Pinscher Nano. L’uccello, con volo in picchiata è riuscito a prendere il, libero dal guinzaglio, e a volare via con lui indisturbato. A denunciare l’accaduto, avvenuto il 15 luglio 2022, è stato Carlo Restaino, consigliere della III Municipalità Stella-San Carlo all’Arena (Europa Verde). “Quest’episodio – spiega sulle pagine del Corriere della Sera – mi è stato riferito da una mia amica che è stata testimone oculare. Mi ha detto che la proprietaria delera una cittadina straniera, forse una turista”. Restaino racconta quello che è successo quando “Ilche ha puntato la preda dall’alto è arrivato in picchiata riuscendo ad ...

