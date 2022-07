Napoli, bacio saffico tra due modelle. La suora si infuria: “Che fate?” (Di lunedì 18 luglio 2022) Una scena degna della miglior commedia all’italiana quella vista ai Quartieri Spagnoli di Napoli. Due modelle si stavano scambiando un bacio saffico durante uno shooting fotografico. Una con la maglia del Napoli, l’altra con una camicetta di jeans che riportava lo stemma della società calcistica. I partecipanti al set non avevano però messo in conto L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 18 luglio 2022) Una scena degna della miglior commedia all’italiana quella vista ai Quartieri Spagnoli di. Duesi stavano scambiando undurante uno shooting fotografico. Una con la maglia del, l’altra con una camicetta di jeans che riportava lo stemma della società calcistica. I partecipanti al set non avevano però messo in conto L'articolo proviene da Inews24.it.

