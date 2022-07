Mustafa | a Siena è nata la sorellina del bambino siriano senza arti - Cronaca - lanazione it

Pubblicità

"Questa mattina all'Aou senese è nata Maria, la nuova sorellina di, Noor e Sacide i bambini della famiglia El - Nezzel". Lo ha annunciato in una nota la Caritas diocesana diColle di Val D'Elsa - Montalcino. "La piccola è nata grazie ad un parto cesareo....di settembre porterà la famiglia a trasferirsi a Budrio per iniziare le procedure riabilitative del piccoloe del papà Munzir. E' quanto dichiara in una nota la Caritas diocesana di...Un'altra incontenibile gioia per la famiglia El-Nezzel. Parto senza problemi per la madre all'ospedale senese Siena, 18 luglio 2022 - Una grande e incontenibile gioia per Mustafa, e per tutta la famig ...E' nata stamani, 18 luglio, all'ospedale di Siena, Maria, nuova sorellina del piccolo Mustafa, il bimbo siriano di 6 anni, nato senza arti come conseguenza dell'esposizione della madre al gas nervino ...