Mundo Deportivo | Cristiano Ronaldo ha lo stesso valore di mercato di Lozano

(Di lunedì 18 luglio 2022) Ildidiè lodi quello di Hirving. Lo scrive, sulla base dei dati Transfermarket. Il portoghese è stato a lungo la firma più costosa del mondo del calcio, il Real Madrid ha pagato 94 milioni di euro al Manchester United, per accaparrarselo. Ma col passare degli anni, a parte il passaggio dal Real alla Juve, per cui i bianconeri hanno pagato 117 milioni, il suoè diminuito progressivamente. La Juve lo ha ceduto al Manchester United per 45 milioni. Oggi ildel portoghese è di 30 milioni di euro, lodel messicano del Napoli. Una cifra che potrebbe essere pagata da diversi club calcistici europei. L'articolo ilNapolista.

Il Chief Business Officer dell'Inter Miami ha confermato l'interesse per Messi Xavier Asensi, Chief Business Officer dell'Inter, in una intervista al ha confermato l'interesse del club americano per Lionel Messi. LE PAROLE - "Dipende da lui e dalla sua volontà. Vogliamo avere i migliori giocatori del mondo e penso che Messi sia il .. Mundo Deportivo: il Barcellona chiede a De Jong di andarsene