Movida e violenza, l’Unarma: “Noi Carabinieri siamo sotto organico di circa 7.000 uomini” (Di lunedì 18 luglio 2022) L’ultimo episodio legato al ‘mondo della notte, più specificatamente alla Movida, dove spesso centinaia di giovani, sconosciuti fra di loro, si trovano a condividere locali o pub nei quartieri più ‘a la page’, è di domenica scorsa e ci porta ad Anzio, località turistica laziale dove, nella tarda notte, a seguito di una discussione, un 21enne di Aprilia è stramazzato a terra con l’addome squarciato da una coltellata. Purtroppo, come dicevamo, capita, e molto più di quanto si pensi. L’alternativa non può certo essere il coprifuoco ma, qualcosa va fatto. Ed anche in fretta. Uniarma: “I cittadini hanno il diritto di sentirsi protetti, come Arma dei Carabinieri siamo sotto organico di circa 7.000 uomini” Sull’argomento ha tenuto a dire la sua un ‘esperto’ come Antonio ... Leggi su italiasera (Di lunedì 18 luglio 2022) L’ultimo episodio legato al ‘mondo della notte, più specificatamente alla, dove spesso centinaia di giovani, sconosciuti fra di loro, si trovano a condividere locali o pub nei quartieri più ‘a la page’, è di domenica scorsa e ci porta ad Anzio, località turistica laziale dove, nella tarda notte, a seguito di una discussione, un 21enne di Aprilia è stramazzato a terra con l’addome squarciato da una coltellata. Purtroppo, come dicevamo, capita, e molto più di quanto si pensi. L’alternativa non può certo essere il coprifuoco ma, qualcosa va fatto. Ed anche in fretta. Uniarma: “I cittadini hanno il diritto di sentirsi protetti, come Arma deidi7.000” Sull’argomento ha tenuto a dire la sua un ‘esperto’ come Antonio ...

Pubblicità

italiaserait : Movida e violenza, l’Unarma: “Noi Carabinieri siamo sotto organico di circa 7.000 uomini” - gigliolazu : RT @Klevis_Gjoka: È inaccettabile che a Milano si respiri questa insicurezza ed è altrettanto inaccettabile che non si faccia nulla per il… - ScrivoLibero : Nell’ambito della costante attività di contrasto posta in essere nei confronti dei fenomeni di violenza giovanile,… - Andrea52989809 : @repubblica cresce sempre più la violenza minorilei,nella società LGBT subito la psicologa invece di proporre soluz… - GiorgiaPremier : RT @LuiRispoli: Qualcosa deve essere andato storto. Nessuno si giri dall'altro lato. Questo episodio arriva dopo settimane nelle quali la m… -