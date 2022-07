(Di lunedì 18 luglio 2022) Cristianoha avuto uncon glidi Dyabala,hal’accordo.-CALCIOMERCATO. Questa sera alle 19 Cristianoparlerà in conferenza stampa, chissà se il DS confermerà l’condia aoppure, comein passato, negherà l’interesse delper l’argentino?. Il giornalista Mirko Calemme sul portale SerieANews.it ha rivelato il retroscena di calciomercato: “Cristiano, DS del, ha incontrato in gran, a ...

Pubblicità

FulvioPaglia : Mourinho si è tatuato i trofei vinti sul braccio. Lo ha fatto anche Zeman, risparmiando così i soldi del tatuatore. - calciomercatoit : ?? - napolipiucom : Mourinho ha fatto saltare Dybala al Napoli, Giuntoli incontro segreto con gli agenti a Verona #Dybala #Mourinho… - luigidv : RT @guglielmotim: L'acquisto di #Dybala è un segnale gigante della @OfficialASRoma e dei #Friedkin ai tifosi della Roma, a Mourinho e al Ca… - FCamponeschi : @guido_vaciago ci spieghi quando Mourinho ha fatto capire di non volere Zaniolo? A giornalarooo...!!!!! -

... si erail nome del Newcastle ricchissimo club di Premier, eppure ad oggi sembra sempre più ... anche seavrebbe accettato in cambio proprio Arthur e forse riportato a quello splendore ...Ma sono stati tanti altri i campioni venuti dal Sudamerica che, nel corso dei decenni, hanno... Ora arriva la Joya, il talento voluto fortemente dae che già fa impazzire la Capitale.Una delle saghe di calciomercato dell'estate ha finalmente raggiunto la sua conclusione lunedì come free agent argentino Paolo Dybala ha accettato di unirsi a ...Ivan Zazzaroni, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport 24 parlando dell'affare che ha portato Paulo Dybala in giallorosso: "All'Inter non c'era una esigenza tecnica, soprattutto d ...