Mourinho ha allargato gli orizzonti della Roma

(Di lunedì 18 luglio 2022) In poco più di un anno, José, a, ha fatto la rivoluzione. Per davvero, però. Senza millantare assalti al palazzo. Beati coloro che si riempivano (e si riempiono tuttora) la bocca di «bollito», scrivevamo mesi fa. Bollito un corno. Il portoghese hagli, in tutti sensi. Un anno e mezzo faera una piazza depressa, sfiduciata dagli sguardi persi nel vuoto di un Fonseca sfiduciato da proprietà e tifo. Oggi è piazza ambita, rispettata. E questo perché è lui,, che indicato un percorso, l’ha proposto. Ed è un percorso con margini di crescita importanti. Il “colpo” Dybala, che si è preso le prime pagine di quotidiani sportivi, ne è solo l’ennesima prova. Sì, perché Dybala – che ...

