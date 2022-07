MotoGP, Fabio Quartararo: “Quando sono in pista voglio solo vincere! Bello essere il più richiesto, ora voglio sfidare Marquez” (Di lunedì 18 luglio 2022) Tempo di vacanze per la MotoGP, tempo di bilanci e sguardi verso il futuro. Fabio Quartararo forte della sua prima posizione in classifica generale, procede con il vento in poppa verso il suo bis iridato, nonostante la doppia caduta di Assen che lo aveva visto salutare la prima parte di campionato nella maniera peggiore. Il nativo di Nizza prosegue nella sua pausa estiva (ricordiamo che si tornerà in gara nel weekend del 7 agosto con il Gran Premio di Gran Bretagna di Silverstone) e si è concesso ad una lunga intervista, letteralmente a 360° a DAZN. Un racconto che il classe 1999 inizia da come si vede Quando infila il casco e si presenta in griglia di partenza: “In MotoGP e in generale, vedo più persone della mia età, perché è più difficile avere un buon rapporto con i piloti della mia categoria. Non ... Leggi su oasport (Di lunedì 18 luglio 2022) Tempo di vacanze per la, tempo di bilanci e sguardi verso il futuro.forte della sua prima posizione in classifica generale, procede con il vento in poppa verso il suo bis iridato, nonostante la doppia caduta di Assen che lo aveva visto salutare la prima parte di campionato nella maniera peggiore. Il nativo di Nizza prosegue nella sua pausa estiva (ricordiamo che si tornerà in gara nel weekend del 7 agosto con il Gran Premio di Gran Bretagna di Silverstone) e si è concesso ad una lunga intervista, letteralmente a 360° a DAZN. Un racconto che il classe 1999 inizia da come si vedeinfila il casco e si presenta in griglia di partenza: “Ine in generale, vedo più persone della mia età, perché è più difficile avere un buon rapporto con i piloti della mia categoria. Non ...

Pubblicità

OA_Sport : #MotoGP, Fabio #Quartararo: “Quando sono in pista voglio solo vincere! Bello essere il più richiesto, ora voglio sf… - MotorcycleSp : Fabio Quartararo ha fatto il suo debutto in MotoGP nel 2019 e, a quel tempo, ha combattuto alcuni du... #MotoGP… - sportli26181512 : MotoGP, le pagelle della Ducati a metà stagione: A metà stagione la Ducati si ritrova con tanti piloti competitivi,… - ArtesMax : DUCATI / FABIO DIGIANNANTONIO / ITA / GRESINI RACING MotoGP #flickr - _snookbiebs : Lo strano momento in cui Fabio Quartararo e Aleix Espargaro decidono di diventare gemelli diversi e trasformarsi in… -