Mosca recluta insegnanti da mandare nelle scuole ucraine per “correggere” l’istruzione degli studenti (Di lunedì 18 luglio 2022) Mosca ha deciso di reclutare centinaia di insegnanti da inviare nelle zone controllate dalla Russia in Ucraina per fornire una ”corretta” istruzione agli studenti. Ai docenti, che dovranno entrare in servizio all’inizio del nuovo anno scolastico, Mosca ha promesso uno stipendio di oltre 2.900 dollari al mese a fronte di una media degli insegnanti che vengono usualmente pagati circa 550 dollari. Secondo il messaggio diramato dalla Russia e classificato come ”urgente” gli ”insegnanti necessari per le regioni di Zaporizhzhia e Kherson per il periodo estivo” avranno uno stipendio di “8.600 rubli al giorno. Il lavoro consiste nel preparare le scuole per il nuovo anno scolastico”. Un’ora dopo un altro messaggio è stato ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 18 luglio 2022)ha deciso dire centinaia dida inviarezone controllate dalla Russia in Ucraina per fornire una ”corretta” istruzione agli. Ai docenti, che dovranno entrare in servizio all’inizio del nuovo anno scolastico,ha promesso uno stipendio di oltre 2.900 dollari al mese a fronte di una mediache vengono usualmente pagati circa 550 dollari. Secondo il messaggio diramato dalla Russia e classificato come ”urgente” gli ”necessari per le regioni di Zaporizhzhia e Kherson per il periodo estivo” avranno uno stipendio di “8.600 rubli al giorno. Il lavoro consiste nel preparare leper il nuovo anno scolastico”. Un’ora dopo un altro messaggio è stato ...

Pubblicità

SecolodItalia1 : Mosca recluta insegnanti da mandare nelle scuole ucraine per “correggere” l’istruzione degli studenti… - berlinaffaires : RT @momentosera: #Kuleba: «Ora improbabili i colloqui di pace. Le armi? Mai abbastanza». Sale a 47 il bilancio delle vittime di #ChasivYar… - momentosera : #Kuleba: «Ora improbabili i colloqui di pace. Le armi? Mai abbastanza». Sale a 47 il bilancio delle vittime di… - infoitesteri : A Istanbul incontro sul grano tra Turchia, Russia, Ucraina e Onu | Gb: 'Mosca in carenza di soldati, recluta nelle… - Muresan801 : RT @IosonoScala: Esattamente come fecero i fascisti, quando le cose cominciarono col mettersi male... Perché non sono stupito? Ucraina, 00… -