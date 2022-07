Mosca, arrestata e rilasciata la giornalista russa del cartello “No War” esposto in diretta nazionale. Lei su Facebook: “Va tutto bene” (Di lunedì 18 luglio 2022) La giornalista russa, Marina Ovsiannikova, è stata rilasciata dopo poche ore per aver protestato vicino ad un tribunale a Mosca. Ovsiannikova è salita agli onori della cronaca della stampa internazionale, per aver esibito, durante un notiziario in diretta nazionale, un cartello contro la guerra russa in Ucraina, in cui c’era scritto “No War”. Per quella vicenda, la giornalista era stata arrestata, multata e poi rilasciata. “Va tutto bene”, ha dichiarato la giornalista su Facebook durante la notte. “Ormai ho capito che è meglio uscire di casa con il mio passaporto e una borsa” . L’avvocato della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 18 luglio 2022) La, Marina Ovsiannikova, è statadopo poche ore per aver protestato vicino ad un tribunale a. Ovsiannikova è salita agli onori della cronaca della stampa inter, per aver esibito, durante un notiziario in, uncontro la guerrain Ucraina, in cui c’era scritto “No War”. Per quella vicenda, laera stata, multata e poi. “Va”, ha dichiarato lasudurante la notte. “Ormai ho capito che è meglio uscire di casa con il mio passaporto e una borsa” . L’avvocato della ...

