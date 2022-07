Morte Ivana Trump | gli ultimi giorni di vita e il retroscena sulle cure mediche

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 18 luglio 2022) Il 14 luglio 2022, l’Italia e il resto del mondo si è risvegliata con l’annuncio della tragicadi. Il corpo della 73enne, conosciuta per essere stata la moglie dell’ex presidente americano e per la sua carriera da modella nonché per le doti da imprenditrice, è stato ritrovato senzascale del suo appartamento a Manhattan. Si pensava ad un attacco cardiaco, ma adesso sono emerse le vere cause. E non solo, alcuni amici della donna hanno fatto sapere che stesse bene, mentre altri hanno raccontato uno scenario completamente diverso. Sonia Bruganelli asfaltata dalla compagna di Enrico Brignano La signora Bonolis è costantemente alle prese con battibecchi vari e questa volta il dissing è con ...