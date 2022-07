Monza, settimana decisiva per nuovi innesti: da Petagna a Villar, le ultime (Di lunedì 18 luglio 2022) Questa settimana potrebbe essere decisiva per alcuni colpi del Monza: da Petagna a Villar, Galliani lavora su più fronti Questa settimana potrebbe essere decisiva per alcuni colpi del Monza: da Petagna a Villar, Galliani lavora su più fronti. Sul fronte attaccante i brianzoli devono trovare la formula giusta con gli azzurri. Il riscatto per Galliani deve essere legato alla salvezza, mentre per il Napoli alle presenze. C’è accordo sulle cifre per il prestito e il riscatto fissato a 15 milioni. Situazione Villar lontana ma percorribile. Il Monza offre 5-6 milioni bonus compresi, mentre la Roma ne chiede 10, ma potrebbe non fare muro a oltranza. In settimana incontro ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 18 luglio 2022) Questapotrebbe essereper alcuni colpi del: da, Galliani lavora su più fronti Questapotrebbe essereper alcuni colpi del: da, Galliani lavora su più fronti. Sul fronte attaccante i brianzoli devono trovare la formula giusta con gli azzurri. Il riscatto per Galliani deve essere legato alla salvezza, mentre per il Napoli alle presenze. C’è accordo sulle cifre per il prestito e il riscatto fissato a 15 milioni. Situazionelontana ma percorribile. Iloffre 5-6 milioni bonus compresi, mentre la Roma ne chiede 10, ma potrebbe non fare muro a oltranza. Inincontro ...

