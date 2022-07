Mondiali di atletica, Ponzio è nono nel lancio del peso (Di lunedì 18 luglio 2022) Un centimetro nega a Nick Ponzio la piccola gioia dell’accesso tra i primi otto nel contesto di una gara stratosferica ai Mondiali di atletica a Eugene. Il 20,81 dell’azzurro, risultato, peraltro, inferiore al 21,35 ottenuto in qualificazione, viene superato al terzo turno dal 20,82 del neozelandese Jacko Gill. Ponzio purtroppo non riesce a mettere insieme, in nessuna delle tre prove, tutte le tessere del suo lancio. Piccolo giallo in occasione del terzo tentativo: un contatto con il fermapiede giudicato irregolare porta il giudice ad annullare la prova, ma poi, dopo le proteste, il lancio viene dapprima misurato, poi considerato valido. Il 20,76 che se ne ricava non è comunque sufficiente a rimettere Ponzio in gioco per gli ultimi tre lanci, condannandolo al ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 18 luglio 2022) Un centimetro nega a Nickla piccola gioia dell’accesso tra i primi otto nel contesto di una gara stratosferica aidia Eugene. Il 20,81 dell’azzurro, risultato, peraltro, inferiore al 21,35 ottenuto in qualificazione, viene superato al terzo turno dal 20,82 del neozelandese Jacko Gill.purtroppo non riesce a mettere insieme, in nessuna delle tre prove, tutte le tessere del suo. Piccolo giallo in occasione del terzo tentativo: un contatto con il fermapiede giudicato irregolare porta il giudice ad annullare la prova, ma poi, dopo le proteste, ilviene dapprima misurato, poi considerato valido. Il 20,76 che se ne ricava non è comunque sufficiente a rimetterein gioco per gli ultimi tre lanci, condannandolo al ...

Pubblicità

RaiSport : Domenica senza precedenti per il Volley italiano, 4 su 4: vittoria nella Volleyball Nations League F; Europei U18 e… - SkySport : ULTIM'ORA ATLETICA MONDIALI EUGENE, JACOBS NON CORRERÀ LA SEMIFINALE 100 M L'azzurro ha dato forfait per un problem… - Corriere : Mondiali di atletica, Shelly Ann Fraser-Price è la donna più veloce del mondo - PaoloLevanti : Ho sentito un atleta “italiano” Nick Ponzio ai mondiali di atletica intervisto dalla giornalista italiana rispondere in inglese.#Mamelidocet - DinMariagraziaA : RT @Ingrid85019794: ---- MARCELL JACOBS: 'DA QUANDO HO FATTO IL VACCINO NON SONO PIU' IO!' ----- Dopo il clamoroso ritiro ai mondiali di a… -