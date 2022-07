Mondiali atletica, tocca a Tamberi: ecco dove seguire la finale (Di lunedì 18 luglio 2022) dove vedere finale Tamberi – Nella quarta giornata dei Mondiali di Eugene, nella notte italiana tra lunedì e martedì, l’attesa è per la finale del salto in alto con il campione olimpico Gianmarco Tamberi. L’azzurro, che ha superato la qualificazione con 2,28 alla terza prova, sarà in pedana alle 17.45 dell’Oregon, quando in Italia saranno Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 18 luglio 2022)vedere– Nella quarta giornata deidi Eugene, nella notte italiana tra lunedì e martedì, l’attesa è per ladel salto in alto con il campione olimpico Gianmarco. L’azzurro, che ha superato la qualificazione con 2,28 alla terza prova, sarà in pedana alle 17.45 dell’Oregon, quando in Italia saranno Calcio e Finanza.

Pubblicità

RaiSport : Domenica senza precedenti per il Volley italiano, 4 su 4: vittoria nella Volleyball Nations League F; Europei U18 e… - SkySport : ULTIM'ORA ATLETICA MONDIALI EUGENE, JACOBS NON CORRERÀ LA SEMIFINALE 100 M L'azzurro ha dato forfait per un problem… - Corriere : Mondiali di atletica, Shelly Ann Fraser-Price è la donna più veloce del mondo - sportli26181512 : #Altrenotizie #LosportinTV Mondiali atletica, tocca a Tamberi: ecco dove seguire la finale: Dove vedere finale Tamb… - Mara1781 : RT @Ingrid85019794: ---- MARCELL JACOBS: 'DA QUANDO HO FATTO IL VACCINO NON SONO PIU' IO!' ----- Dopo il clamoroso ritiro ai mondiali di a… -