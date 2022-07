Miwa Energia | colpi di fine mercato | due giovani d’oro per coach Parrillo

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 18 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Chiusura disuper per i cinghiali sanniti. La società della famiglia Zullo completa il roster e mette a disposizione die dell’intero staff tecnico due talentissimi. Si tratta di Aaron Mutombo e Vittorio Lazzari, play e guardia che daranno manforte ai nuovi compagni Murolo e Garcia. Mutombo, classe 2003 di Roma, è un playmaker di proprietà del HSC Roma ma che che nell’ultima stagione ha disputato la prima metà del campionato con il Formia Basketball in Serie B e la seconda in Serie C Gold con la maglia della Smit Roma. Atleta con buone dote fisica e un’ottima altezza (187cm), con la Smit Roma ha disputato 8 gare mettendo a segno 69 punti con 8,6 di media. Arriva in prestito per un anno. Siciliano di Trapani invece Vittorio Lazzari, guardia ...