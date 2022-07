Mini Cooper SE elettrica, c’è anche una versione cabrio. Ma per il momento non sarà messa in vendita (Di lunedì 18 luglio 2022) BMW ha presentato una versione di Mini Cooper SE elettrica decappottabile. Il design è l’unica differenza rispetto al modello di serie, e restano dunque invariati i dati di potenza e autonomia. ... Leggi su dday (Di lunedì 18 luglio 2022) BMW ha presentato unadiSEdecappottabile. Il design è l’unica differenza rispetto al modello di serie, e restano dunque invariati i dati di potenza e autonomia. ...

Pubblicità

ledicoladelsud : Mini presenta one-off della Cooper SE Cabrio - Italpress : Mini presenta one-off della Cooper SE Cabrio - domthewizard : Per come siete cari (nel senso di costosi) se dovessi stare con voi per la speranza di vincere la mini cooper, fare… - ch4nelxox : RT @kittinxox: la pariolina cn mini cooper che ti vuole fregare il parcheggio - andre4xox : RT @kittinxox: la pariolina cn mini cooper che ti vuole fregare il parcheggio -