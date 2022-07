MillionDAY | l’estrazione di oggi lunedì 18 luglio 2022 | i numeri vincenti

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 18 luglio 2022) Come ogni giorno, anche18è avvenutadeidel. Fino adci sono stati 222 milionari. Mercoledì 13, grazie a Extra, vincita da 100mila euro. Sono già 5 le vincite del premio massimo dal lancio dell’opzione Extra. Ilè una lotteria basata sulcasuale di 5compresi tra 1 e 55. I giocatori possono partecipare alcompilando una schedina, anche online, o comunicando in ricevitoria ida giocare. È possibile giocare fino alle 20:20 per il concorso del giorno e dalle ...