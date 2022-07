Milano: questura, 'controllo Bakayoko con modalità coerenti visto allarme in atto' (Di lunedì 18 luglio 2022) Milano, 18 lug. (Adnkronos) - Il controllo al giocatore del Milan Tiemouè Bakayoko - svolto da un equipaggio della polizia di Milano e il cui video è stato diffuso in rete - è "occorso in un contesto operativo che giustificava l'adozione delle più elevate misure di sicurezza, anche in funzione di autotutela, si è svolto con modalità assolutamente coerenti rispetto al tipo di allarme in atto". Lo rende noto la questura di Milano. "Identificata la persona e chiarita la sua estraneità ai fatti per cui si procedeva, il servizio è ripreso regolarmente, senza alcun tipo di rilievo da parte dell'interessato", si conclude la nota. Leggi su iltempo (Di lunedì 18 luglio 2022), 18 lug. (Adnkronos) - Ilal giocatore del Milan Tiemouè- svolto da un equipaggio della polizia die il cui video è stato diffuso in rete - è "occorso in un contesto operativo che giustificava l'adozione delle più elevate misure di sicurezza, anche in funzione di autotutela, si è svolto conassolutamenterispetto al tipo diin". Lo rende noto ladi. "Identificata la persona e chiarita la sua estraneità ai fatti per cui si procedeva, il servizio è ripreso regolarmente, senza alcun tipo di rilievo da parte dell'interessato", si conclude la nota.

Pubblicità

fabrizio_cerri : RT @CalcioFinanza: Disavvenutra per Bakayoko, fermato e perquisito dalla Polizia. La Questura di Milano: «Razzismo? Commenti fuori luogo, e… - awolfinmilan : RT @Dismatwit: L'ultima frase 'la questura di Milano avrebbe già chiarito la cosa con la società rossonera'. Fatemi capire, quando fanno un… - Natinbilico : RT @OizaQueensday: La Questura di Milano risponde e la pezza è peggio del buco: siccome c’è stata una rissa e uno aveva la maglietta verde… - Danilo_Petrelli : Su #Bakayoko, fermato e perquisito in centro a Milano, interviene la Questura: 'Corrispondeva ad una segnalazione'. Era nero. - maxligart : @CucchiRiccardo Dalla questura di Milano : 'Bakayoko e l'altro passeggero corrispondevano perfettamente, per un cas… -