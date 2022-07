Milano: difesa Genovese, 'va assolto per Ibiza, semi infermità per l'altro caso' (Di lunedì 18 luglio 2022) Milano, 18 lug. (Adnkronos) - Assolverlo per un caso e concedergli il vizio parziale di mente per l'episodio di Terrazza Sentimento. E' questa, in sintesi, la tesi sostenuta dai difensori di Alberto Genovese, a processo a Milano per due violenze sessuali. Per quasi cinque ore i legali, più propensi a fare da guardia del corpo all'imputato (accompagnato e tenuto per mano dalla sorella) che a rispondere alle domande dei cronisti, hanno sostenuto - nell'udienza a porte chiuse - le ragioni del proprio assistito. Davanti al giudice Chiara Valori, i legali di Genovese hanno affrontato il caso della 23enne abusata nel luglio 2020 in una villa a Ibiza chiedendo l'assoluzione "per l'insussistenza del fatto". E di non violenza ha parlato anche Gianmaria Palminteri, difensore ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 18 luglio 2022), 18 lug. (Adnkronos) - Assolverlo per une concedergli il vizio parziale di mente per l'episodio di Terrazza Sentimento. E' questa, in sintesi, la tesi sostenuta dai difensori di Alberto, a processo aper due violenze sessuali. Per quasi cinque ore i legali, più propensi a fare da guardia del corpo all'imputato (accompagnato e tenuto per mano dalla sorella) che a rispondere alle domande dei cronisti, hanno sostenuto - nell'udienza a porte chiuse - le ragioni del proprio assistito. Davanti al giudice Chiara Valori, i legali dihanno affrontato ildella 23enne abusata nel luglio 2020 in una villa achiedendo l'assoluzione "per l'insussistenza del fatto". E di non violenza ha parlato anche Gianmaria Palminteri, difensore ...

